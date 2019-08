Qui pour succéder à Crouma du Cap ?

Un vainqueur qui n’en est pas un et, au final, un doublé de l’écurie Magenta de Christian Dolbeau. C’est une drôle de course dont a accouché la Coupe Clarke l’an passé, avec la victoire de Crouma du Cap après enquête de vérification. Car au bout des traditionnels 1 600 mètres, c’est Bounty Star qui avait franchi la ligne d’arrivée en tête sauf que le hongre de Franck Persan s’était déporté durant la course et avait gêné Crouma du Cap dans sa progression. D’où son déclassement.

Dans la peau de chevaux en embuscade qui déjouent les pronostics, ceux de la famille Dolbeau savent y faire : Pacifique du Cap avait ainsi grillé la politesse à Sweet’As en 2017 (« une des plus belles éditions », selon Nicolas Schneider, l’homme au micro lors des réunions sur le territoire), avant que Crouma n’empêche donc Bounty Star de doubler la mise en 2018, après son succès de 2016.

Et de trois pour Dolbeau ?

Voilà que la Coupe Clarke, la vraie, celle qui est remise à l’écurie qui remporte la prestigieuse classique trois années de suite, tend maintenant les bras à Christian Dolbeau. Le dernier à avoir connu ce bonheur se nomme Charles Brinon avec la période faste d’Ivor Hill (2013, 2014, 2015). « C’était un sprinteur long pourrait-on dire, les trois fois où il a couru 1 600 mètres, il a gagné, raconte Nicolas Schneider à propos d’Ivor Hill. Il partait tellement vite qu’il tuait la course aux 800 premiers mètres. »

Le secrétaire de la Fédération calédonienne de courses hippiques place par exemple un Magic Star, propriété de Christophe Creugnet à La Ouenghi, dans la lignée directe du champion de l’écurie de Sarraméa. « Magic Star a brillé au niveau de la vitesse, c’est lui qui remporte la Bourail Cup il y a un mois. Il tient sur 1 400 mètres mais est-ce qu’il va être en mesure d’être aussi performant sur 1 600 mètres ? »

D’autant que « le favori naturel » se trouve être, en quelque sorte, le descendant direct d’Ivor Hill, un certain Sweet’As. Âgé de 9 ans, le hongre monté par Gaylord Beaunez pourrait bien parvenir à corriger cette année l’anomalie qui figure à son palmarès, à savoir l’absence d’une Coupe Clarke. « Ça va être seulement sa 3e course de l’année, rappelle Nicolas Schneider. On sent une montée en puissance chez lui, c’est clairement l’objectif de sa saison et il semble arriver à un pic de forme. »

Le « Warm Up Challenge » pour Sweet’As

Qualifié de « malchanceux », avec aussi « une problématique d’entrée dans les stalles », Sweet’As a remporté il y a deux semaines le Prix Clarke Warm Up Challenge… une répétition générale de la Coupe Clarke avant l’heure (même parcours, même distance) où Magic Star, préservé, ne figurait pas.

Aïto, de Patrick Colomina, a pris la 2e place quand Crouma du Cap, 3e, est apparu « en forme » et Indomptable du Cap, 8e, « plus entamée ». Bounty Star n’a terminé que 6e mais le jockey Anthony Di Palma, qui le monte à l’entraînement, prévient qu’il faudra compter sur lui : « Il sait se transcender sur les gros événements, alors que Sweet’As par exemple (qu’Anthony montait avant de passer sous contrat avec l’écurie Boufenèche) sera davantage stressé. » Sans oublier Émilie Jolie à la corde 1, « une jument très rapide qui va brouiller les cartes sur les 1 000 premiers mètres », promet Nicolas Schneider. Et effectivement, ça promet.

