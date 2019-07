Carton plein pour les marins

Quatre médailles d’or et deux d’argent : les navigateurs du Caillou ne pouvaient pas mieux finir leur semaine. Hier, côté Laser, Étienne Le Pen et Maxime Mazard, vainqueurs de la totalité des 13 manches dans leurs poules respectives, se sont retrouvés avec les 10 autres meilleurs marins pour une régate finale. C’est Étienne Le Pen qui a finalement passé la ligne d’arrivée le premier, s’adjugeant par la même occasion la médaille d’or en individuel. Maxime Mazard prend quant à lui la 3e place, synonyme de 2e place au classement général. Les deux remportent la médaille d’or par équipe. En Hobie-Cat, Auxence Thomas et Jean De Sola ont bouclé les premiers les deux manches de la journée d’hier, se rapprochant dangereusement de Léo Bélouard et Tom Picot au classement général. Mais avec 9 régates sur 14 remportées, ces derniers sont restés en tête. Là aussi, l’or par équipe a été une évidence. Photo Felipe Minier