Coup de poker et esprit guerrier

La chose avait été pensée en avance, planifiée, mais de là à ce que le scénario se joue réellement en leur faveur…. « On leur a fait un coup de Trafalgar, savoure l’entraîneur Gérald Chadfeau. Tout le monde nous voyait troisièmes. Encore une fois, ça vient nous rappeler une valeur importante de ce sport : il faut y croire. Il faut avoir la foi. » Les quatre filles - Chloé Omo-Perraut, Rosa Delots, Jaycee Brival et Maïwen Mezières - sont en or et il faut rembobiner un petit peu pour saisir la portée de cette performance.

Lors de la préparation du mois dernier en Métropole, la blessure à une épaule d’Anaïs Gopea est venue donner un coup de rabot dans l’effectif de la sélection féminine, passant de cinq à quatre membres. Et une semaine avant le départ pour Apia, l’encadrement apprend qu’il n’y aura pas la catégorie dans laquelle évolue Chloé, les moins de 52 kg. « On s’est tout de suite dit qu’on la prenait quand même avec nous, et que la médaille par équipe on irait la chercher à trois », raconte Pierre-Jean Lung, chef de la délégation.

« Chercher la bagarre en elle »

« Il n’y avait pas d’autre scénario », assure son frère Gérald Chadfeau, coach de la sélection. A partir de là, le raisonnement est simple : chaque match se joue en cinq combats dans les cinq catégories différentes ; Chloé ramène automatiquement une victoire puisqu’il n’y a aucune adversaire en moins de 52 kg ; les Cagoues concèdent automatiquement une défaite puisqu’elles n’ont personne en +70 kg ; les trois filles restantes doivent remporter au moins deux de leurs combats ; et il n’y a pas le choix, il faut en surclasser deux (Jaycee en -63 kg et Maïwen en -70 kg), ce qui ne leur facilite pas la tâche, loin de là.

« Jaycee a été blessée dans son orgueil hier (mardi) avec sa médaille d’argent (en -57 kg face à Rosa). Elle a été touchée. Je savais qu’elle ne réfléchirait pas trop au fait d’être surclassée, qu’elle se dirait ‘j’y vais, je fonce, explique Gérald Chadfeau. Maïwen, elle est très jeune (15 ans). Avec elle, c’est tout ou rien. Mon rôle, c’est d’aller chercher la bagarre en elle, ce grain de folie. »

Hier, face aux Tahitiennes d’abord, puis aux Fidjiennes ensuite, Rosa Delots et Jaycee Brival ont remporté leurs deux combats. Et Maïwen Mezières s’est payé le luxe de prendre le meilleur en finale sur la médaillée d’or des moins de 70 kg de la veille, la Fidjienne Shanice Rose Takayawa. Après avoir marqué d’entrée sur une action vers l’avant, la benjamine du groupe a « pris la tempête » pendant plus de deux minutes. Puis elle a contré son adversaire avec un arraché sur l’arrière, « un ura-nage », pour « remporter le plus beau combat de sa vie », sourit-elle.

Les filles en or, et les garçons pouvaient les imiter derrière pour un doublé plein de panache. Mission accomplie : hier à midi, avec huit médailles d’or au compteur, les objectifs fixés avant les Jeux étaient déjà remplis. La compétition Open pouvait commencer. « Qu’ils s’amusent maintenant, lance Pierre-Jean Lung. C’est la cour de récréation. »

Jason Appavou, en bleu, a une nouvelle fois été intraitable sur le tatami.