Deux semaines de podiums : tous les médaillés de 2019

ATHLÉTISME

(19 médailles / 9 or, 7 argent, 3 bronze)

Lesly Filituulaga (or disque) ; Linda Polelei- Selui (argent javelot) ; Elise Takosi (argent marteau) ; Esther Wejieme (bronze 100 m haies) ; Ulric Buama (bronze triple saut) ; Erwan Cassier (or marteau) ; Tomasi Toto (argent marteau) ; Marvin Delaunay-Belleville (argent longueur) ; Florian Geffrouais (or décathlon) ; Eric Reuillard (or perche).

HANDISPORT

Marcelin Walico a pris l’argent au lancer du poids en fauteuil, derrière l’inusable Thierry Cibone. Mais attention, l’écart se resserre. Photo Titouan Moal

Rose Vandegou (or javelot ambulant, argent 100 m ambulant, argent poids ambulant) ; Thierry Washetine (or javelot ambulant) ; Joanne Lhuillery (or 100 m ambulant) ; Sylvain Bova et Germain Haewegene (or 100 m ambulant) ; Félicien Siapo (bronze 100 m ambulant) ; Thierry Cibone (or poids fauteuil) ; Marcelin Walico (argent poids fauteuil).

BADMINTON

(6 médailles / 2 or, 2 argent, 2 bronze)

Dgeniva Matauli (or individuel, or double femmes, argent par équipe) ; Johanna Kou (or double femmes, bronze double mixte, argent par équipe) ; Yohan de Geoffroy (argent individuel, argent par équipe) ; Ronan Hô-Yagues (bronze double hommes, argent par équipe) ; Morgan Paitio (bronze double hommes, bronze double mixte, argent par équipe) ; Soizick Hô-Yagues, Cécila Moussy, Mélissa Sanmoestanom et Bryan Nicole (argent par équipe).

BALL-TRAP

(3 médailles / 1 argent, 2 bronze)

Marion Roumagne, Kévin Lepigeon et Fabrice Azzaro (argent équipe single barrel, bronze équipe double barrel, bronze équipe point score).

BOXE

(5 médailles / 2 argent, 3 bronze)

Mahina Charlot (argent -51 kg) ; Ramsès Thimouni (argent -75 kg) ; Ismaela Motuku (bronze -75 kg) ; Fiona Tuilekutu (bronze -60 kg) ; Franck Castan (bronze -69 kg).

GOLF

(6 médailles / 4 or, 2 argent)

Sous l’arc-en-ciel, un trésor. Emilie Ricaud a tout simplement été la meilleure golfeuse sur le parcours du Royal Samoa, avec une carte finale de 13 coups sous le par. Photo Titouan Moal

Emilie Ricaud (or individuel, or par équipe) ; Ariane Klotz (argent individuel, or par équipe) ; Dylan Benoit (or individuel, or par équipe) ; Guillaume Castagne (argent individuel, or par équipe) ; Mathilde Guépy, Inès Tufele-Lavelua, Morgan Dufour, Adrien Peres (or par équipe).

FOOTBALL

(1 médaille / 1 argent)

Rocky Nyikéine, Mickaël Ulile, Jean-Gilles Hnamuko, Stéphane Tein-Padom, Joseph Tchacko, Mickaël Tiaou, Emile Béaruné, Willy Wahéo, Louis Ukajo, Jorys Mène, Jacques Wamytan, Geordy Gony, Cédrick Sansot, Joël Wakanumuné, Didier Simane, Abiezer Jeno, Cédric Décoiré, César Zéoula, Jean-Christ Wajoka, Bertrand Kaï, Nathanaël Hmaen, Jean-Philippe Saïko, Richard Sélé (argent hommes).

FORCE ATHLÉTIQUE

(3 médailles / 3 bronze)

Shannon Maboumda (bronze -57 kg) ; Frédérick Warsidi (bronze -93 kg) ; Julien Moala (bronze +120 kg).

JUDO

(23 médailles / 10 or, 8 argent, 5 bronze)

Les judokas du Caillou auront une nouvelle fois été les plus forts sur les tatamis. Photo Fabien Lefranc

Rosa Delots (or -57 kg, or par équipe, argent open -57 kg) ; Jaycee Brival (argent -57 kg, or par équipe, or open -57 kg) ; Maïwen Mezières (bronze -63 kg, or par équipe) ; Chloé Omo- Perraut (or par équipe, bronze open -57 kg) ; Charles Curé (or -60 kg, or par équipe) ; Cameron Fayard (argent -60 kg) ; David Mai (or -66 kg, or par équipe, bronze open -73 kg) ; Ugo Langlois (argent -66 kg, or par équipe, argent open -73 kg) ; Jason Appavou (or -73 kg, or par équipe, or open -73 kg) ; Jérémy Le Corvaisier (argent -73 kg, or par équipe) ; William Fayard (or -90 kg, or par équipe, bronze open +73 kg) ; Claude Cretin (argent -100 kg, or par équipe) ; Teva Gouriou (or +100 kg, or par équipe, bronze open +73 kg) ; David Put (argent +100 kg) ; Vincent Neris (or par équipe).

NATATION

(49 médailles / 25 or, 11 argent, 13 bronze)

Avec ses 8 médailles dont 5 en or, May Toven est l’une des très bonnes surprises de la natation. Photo Titouan Moal

SQUASH

(14 médailles / 7 or, 3 argent, 4 bronze)

Enzo Corigliano (or individuel, or double hommes, or par équipe) ; Yann Lancrenon (argent individuel, or double hommes, or double mixte, or par équipe) ; Gaël Gosse (bronze double hommes, or par équipe) ; Nicolas Massenet (bronze individuel, bronze double hommes, argent double mixte, or par équipe) ; Nicolas Faure (or par équipe) ; Vanessa Quach (or individuel, bronze double femmes, argent double mixte, or par équipe) ; Caroline Quach (bronze double femmes, or par équipe) ; Kareen Maréchalle (bronze individuel, or double femmes, or par équipe) ; Christelle Nagle (or double femmes, or double mixte, or par équipe) ; Christine Deneufbourg (argent individuel).

TAEKWONDO

(2 médailles / 2 bronze)

Lindsay Gavin (bronze -53 kg) ; Dorian Mejri (bronze -68 kg).

TENNIS DE TABLE

(7 médailles / 2 or, 2 argent, 3 bronze)

Laurent Sens (argent par équipe) ; Arthur Mas (argent par équipe) ; Ronan Aubry (or double mixte, argent par équipe) ; Adrien Cerveaux (argent par équipe) ; Avelino Monteiro (or para debout) ; Lorie La (or double mixte, bronze double femmes, bronze par équipe) ; Solenn Danger (bronze individuel, bronze par équipe) ; Fleur Dumortier (bronze double femmes, bronze par équipe) ; Fabianna Faehau (bronze par équipe) ; Véronique Lussiez (argent para debout).

TIR AU PISTOLET

(6 médailles / 3 or, 1 argent, 2 bronze)

Le pistolero Cédric Limousin repart d’Apia avec 4 médailles dont 3 en or. Photo Fabien Lefranc

Cédric Limousin (or standard, bronze combiné, or équipe standard, or équipe combiné) ; Johan Perchard (bronze standard, or équipe standard, or équipe combiné).

TIR A L’ARC

(12 médailles / 4 or, 4 argent, 4 bronze)

- ARC A POULIES

Cécile Picot (or endurance, or individuel, argent équipe mixte) ; Laurent Clerte (or endurance, argent individuel, argent équipe mixte) ; Henry Shiu (argent endurance, bronze individuel).

- ARC CLASSIQUE

Isabelle Dussol (argent endurance, or individuel, bronze équipe mixte) ; Isabelle Soero (bronze endurance, bronze individuel) ; Anthony Clerte (bronze équipe mixte).

VA’A

(8 médailles / 2 or, 6 argent)

Jean-Christophe Benebig, Tuhiarii Christophe, Kévin Harbulot, Kévin Lambert, Fabien Larhantec, Albert Mainguet, Herman Mama, Titouan Puyo, Manoa Taerea, Heimoana Tihopu, Teiki Temanaha, Manutea Teniarahi et Joseph Toï (or V12, or V6 sur 500 m, argent V6 sur 1 500 m) ; Tepua Chabal, Méléani Siakinuu, Rosemelle Terii, Marcy Manate, Fabienne Jarossay, Cynthia Mainguet, Frédérique Pandosy et Moetuarii Manate (argent V6 sur 500 m, argent V6 sur 1 500 m, argent V6 longue distance) ; Titouan Puyo (argent V1 sur 500 m) ; Albert Mainguet (argent V1 longue distance).

VOILE

(8 médailles / 5 or, 2 argent, 1 bronze)

- LASER

Juliette Bone (or en individuel et bronze par équipe) ; Étienne Le Pen (or en individue et or par équipe) ; Maxime Mazard (argent en individuel et or par équipe).

- HOBIE-CAT 16

Léo Bélouard et Tom Picot (or en équipage et or par équipe) ; Auxence Thomas et Jean De Sola (argent en équipage et or par équipe).

VOLLEY-BALL

(2 médailles / 1 or, 1 bronze)

Les volleyeuses calédoniennes n'ont perdu aucun match dans ces Jeux à Apia. Photo Anthony Fillet

Harmonie Konhu, Sarah Nehoune, Coralie Maccam, Liwenda Manuohalalo, Evangelina Wanabo, Andréa Puakavase, Beverley Vaoheilala, Ramana Ariioehau, Sabine Haewegene, Aurélie Konhu, Luawé Tangopi, Lina Wenehoua, Alexia Wanabo, Déborah Rokuad (or femmes). Romain Totele, Quincy Manuopuava, Moïse Kahlemue, Vitolio Iloai, Rodrigue Manuohalalo, Jordan Boula, Maoni Talia, Ludovik Iloai, Petelo Motuku, Jimmy Ngaiohny, Lebakic Wea, Christopher Suve, Jacques Wainebengo, Jonathan Goulou (bronze hommes).