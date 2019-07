Du bronze pour terminer

Un premier set maîtrisé (25-15), avant deux suivants ressemblant à une mauvaise blague : 25-27, 20-25. La sélection a heureusement su relever la tête : 25-16 puis 15-10 grâce notamment à de nouvelles gifles distribuées par les larges mains de Maoni Talia. Cette 4e victoire en 7 matchs permet aux Calédoniens d’oublier, un peu, leur défaite deux jours plus tôt en demi-finale contre les Tahitiens (0-3), futurs vainqueurs de la compétition face à Wallis-et-Futuna (3-0).

« On fait quand même un bon tournoi malgré nos défaites, estime Christopher Suve. On ne pouvait pas faire mieux, il y avait plus fort que nous… Avec ceux qui sont arrivés tard de Métropole, on n’a pas eu assez de temps pour s’entraîner tous ensemble avant le tournoi. Au début, on a dû jouer au feeling et tourner comme ça. Au final on s’en sort pas mal : au fil des matchs on se surprenait... Le bilan est positif, surtout qu’il y a une nouvelle génération. »

Le sélectionneur, Michel Nehoune, évoque, lui, un « bilan mitigé » car « bien sûr, on espère toujours avoir l’or ».

« On prépare 2023 »

Avant de nuancer : « L’objectif c’était le podium, c’est ce qu’on a fait ». Et de rappeler, pour noter la belle résistance des Samoans, que « maintenant le volley-ball » en Océanie ce « n’est plus uniquement une domination des territoires français ». Michel se veut confiant pour la suite.

« On a beaucoup de jeunes », citant par exemple ses deux passeurs, Quincy Manuopuava et Romain Totele, qui rejoindra bientôt le centre de formation du plus gros club français, Tours. « Avec eux on prépare 2023 », l’année des prochains Jeux du Pacifique, aux Salomon. Et puis, perdre « ça fait partie des péripéties, de la progression d’une équipe. Il faut passer par des moments difficiles pour, peut-être, que ça puisse sourire après… »

Dans quatre ans, les Calédoniens tenteront de décrocher en haut du filet une 5e médaille d’or après 1969, 1971, 1975 et 1987. Avoir cette fois plus que trois semaines de travail collectif en amont serait un plus. « Physiquement les athlètes sont bons, mais une équipe ça se prépare, insiste Michel. S’il n'y a pas des entraînements quotidiens pour roder les systèmes offensifs et défensifs, ça ne peut pas venir comme ça… »

Une médaille de bronze quatre ans après une d’argent, c’est déjà pas si mal. Et ce même si on ne peut s’empêcher de penser qu’avec le potentiel de cette sélection, la Calédonie a de l’or dans les bras.