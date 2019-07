L’heure de se mettre à l’eau

Mercredi matin, le temps est aux lourdes averses. Il est bientôt 11 heures et Joanna Guezennec s’étire tranquillement sur une serviette, devant les grandes baies vitrées de l’Aquatic Centre de Faleata, à l’abri du toit immense de l’installation. A quelques mètres de là, Benoît Rivière est en train de dormir ? Non, il est en plein exercice de respiration et effectue des apnées à ventre vide, allongé sur le dos. Un bon moyen pour réoxygéner les muscles. De l’autre côté, dans la piscine extérieure de 25 mètres, Mathieu Szalamacha et Patrick Vernay enchaînent les longueurs. Les quatre autres sont sur leurs vélos et tournent dans le quartier. Sauf Bénédicte Meunier, partie voir le judo et supporter un certain Teva Gouriou.

« On est tout le temps ici, explique Joanna, engagée ce matin sur l’aquathlon. C’est pratique pour s’entraîner. Depuis qu’on est arrivés (le samedi précédent), on se lève vers 7 h 30, on mange à 8 heures et on est là à 9 h 30. » Réglés comme des horloges. Chacun fait ses séances à sa propre sauce. Benoît Rivière nage beaucoup, normal, et sera lui aussi aligné sur l’aquathlon avec des ambitions de médaille. « Mon contrat en venant ici, c’était l’eau libre (médaillé de bronze le premier lundi). Le temps commence à se faire long, c’est clair, je fais le grand écart (il est arrivé le 6 juillet). J’ai hâte d’y être. »

11 demi-tours en vélo

La pluie se remet à tomber dru. « C’est bizarre comme temps, commente Joanna. Il fait chaud et il y a beaucoup d’humidité, il nous a fallu quelques jours pour nous acclimater. » Mathieu Szalamacha sort de l’eau à ce moment et vient se sécher. Il ne se voyait pas prendre le vélo ce matin, pas avec cette pluie qui joue à aller et venir. Depuis qu’il est aux Samoa, le triathlète du Mont-Dore est ravi des conditions sur place. « Vraiment, je trouve que c’est très bien organisé. A notre arrivée au village, l’équipe des Cagous nous a chaudement accueillis avec un tchap, c’était super, ça nous a mis dans le bain. »

Après une reconnaissance rapide du parcours le mardi, l’officielle avait lieu hier matin. L’épreuve se déroulera près du Sogi Park, en centre-ville, au niveau de la presqu’île du front de mer. « La route est bonne, on effectuera six allers-retours en vélo, soit onze demi-tours et autant de relances, détaille Mathieu. C’est beaucoup, ça veut dire que toutes les deux, trois minutes, il faudra en mettre un coup. Ça va casser les jambes. Ça a l’air venteux aussi, ça ne va pas forcément arranger les gros rouleurs comme Patrick (Vernay). »

Alors que les autres membres de la sélection reviennent de leur sortie vélo, les Tahitiens terminent également leur session de nage et forment un petit groupe à portée de voix. « C’est marrant, ça s’écoute pas mal, murmure presque Mathieu Szalamacha. T’entends des mecs qui sortent des temps (de course, de nage ou de vélo), ça joue un peu l’intox’. Mais bon, on n’y fait pas trop gaffe. » La compétition, la vraie, débute aujourd’hui.

fabien.lefranc@lnc.nc

Savoir +