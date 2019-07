La douche froide tahitienne

Sous un beau soleil samoan, c’est-à-dire chaud, l’image en a glacés quelques-uns. A la fin du 2e tour (sur 3) du circuit de 5 km à pied, la Tahitienne Salomé de Barthez apparaît en tête assez largement alors qu’elle accusait 1 minute et 15 secondes de retard sur Charlotte Robin en sortant de l’eau et près de 45 secondes sur Bénédicte Meunier et Joanna Guezennec. Dans le camp calédonien, sur le bord de la route, c’est l’amère déconfiture. Un « on est en train de se prendre une branlée » fuse.

Impressionnante, la Tahitienne s’impose en 30’33, devant Bénédicte (31’13) et Charlotte (32’09), Joanna terminant au pied du podium (32’14). « On savait qu’elle était forte mais on ne s’attendait pas à ce qu’elle coure si bien », admet la porte-drapeau des Cagous sur ces Jeux, médaillée d’or en eau libre le premier jour et encore une fois dominatrice à la nage. « Il n’y a aucun regret, j’ai donné tout ce que je pouvais, relativise Bénédicte Meunier, en argent en individuel et par équipe mixte. Quand elle (la Tahitienne) m’a dépassée, je ne pouvais pas l’accrocher. A chaque foulée qu’elle faisait, je la voyais s’éloigner. »

Vernay en dedans

Partie étudier en Métropole après les Jeux de 2015 où elle avait pris la deuxième place au triathlon derrière Charlotte Robin, Salomé de Barthez a d’abord stoppé l’entraînement avant de reprendre il y a un an et demi. Elle a intégré le Triathlon club Nantais (3e division nationale), puis a basculé au club du Mans (1re division). En janvier dernier, elle s’est cassé la clavicule en chutant à vélo et est restée plusieurs mois sans pouvoir bouger l’épaule gauche, qu’une grande cicatrice orne à présent. Hier, elle a donné un bon coup de bambou sur la tête de ses concurrentes.

Chez les hommes, le Tahitien Benjamin Zorgnotti (27’47) a joué le même scénario en dominant de la tête mais un peu moins des épaules. Benoît Rivière, en tête après la natation, termine 2e (28’11) devant un Julien Lopez (28’18) obligé d’aller au bout de lui-même, et victime d’un gros coup de moins bien dans l’aire d’arrivée, pour contenir le retour du Tahitien Cédric Wané (28’19). Patrick Vernay, qui a eu du mal à trouver son souffle après la transition eau-terre, a relâché son effort assez tôt pour terminer en roue libre (5e en 29’46).

« Ils sont venus pour gagner, ils n’ont rien laissé au hasard, relève Julien Lopez, déjà un peu plus fringant après sa défaillance quelques minutes plus tôt. Ils ont des mecs qui suivent la course avec oreillettes et talkies, ils dorment à l’hôtel juste en face (depuis deux nuits, NDLR)... » Le Calédonien n’avait pas prévu de donner autant hier. Il s’agit maintenant d’avoir bien récupéré pour tenter ce matin de mettre à mal les ambitions tahitiennes sur le triathlon. « Ça va se jouer sur le vélo, prévenaient-ils tous hier. Ça va être très tactique. » Et spectaculaire.

