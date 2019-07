Le 3 contre 3 en demi-finale

Avoir de la taille au basket n’a jamais été un désavantage. Les quatre filles de l’équipe calédonienne de trois contre trois ne diront pas le contraire, culminant toutes à 1,75 m et offrant un contraste saisissant avec les effectifs de Nauru, des Salomon ou encore des Marshall, au physique plus ramassé, pour ne pas dire rebondi pour certaines. Dès lors, la bataille de la raquette paraît bien plus facile.

« Moi par exemple, je ne suis pas assez grand », pose Stéphane Saminadin. Le roublard de l’équipe masculine (ce sont ses 4es Jeux) est catégorique : lui et ses coéquipiers « manquent de hauteur par rapport aux autres » et doivent compenser en mettant de la vitesse. Dans le rôle de celui qui distribue et qui arrose autour de l’arc de cercle des 3 points (qui en valent 2 au trois contre trois), le « petit » meneur est parfait. Face à Tahiti hier, c’est un de ces tirs dont il a le secret qui donne la gagne aux Calédoniens à 40 secondes du terme (15-13).

Mais face à Guam en quart de finale, une défense haute et agressive l’a mis sous l’éteignoir. « On termine le tournoi avec 3 victoires et 3 défaites. C’est positif, assure-t-il. On sait ce qu’on doit travailler maintenant, et on doit recruter des grands en Calédonie. » Un problème que ne connaissent pas les filles coachées par Jean-Marc Delaveuve. Couplé à une défense rugueuse, cet avantage est déterminant. « Elles se sont pas mal entraînées avec nous, précise Stéphane. Elles ont l’habitude de jouer avec des hommes. » Comprendre : elles savent la jouer viriles.

Attention aux Fidjiennes

Face aux Salomon en quart de finale, le quatuor coaché par Jean-Marc Delaveuve a été intermittent par moments mais a de nouveau montré les qualités entrevues lors de son deuxième match du tournoi face aux Samoa, certainement la prestation la plus aboutie jusqu’ici (victoire 18-12). Nicky François, très présente en défense, avait la mire bien réglée à 2 points, Elia Massette trouvait des positions de tir confortables, Adeline Souqué quadrillait le demi-terrain et harcelait sa vis-à-vis quand Cécile Bregeon arrivait à se libérer du marquage pour scorer juste sous le panier.

Une partition bien réglée qu’il faudra reproduire ce matin face aux Fidjiennes, fortes de leurs joueuses évoluant aux Etats-Unis ou en Nouvelle-Zélande. « Avec 5 victoires en 6 matchs, l’objectif est déjà rempli, pondère Jean-Marc Delaveuve. Ce qui suit, c’est du bonus. Il va falloir essayer de ne pas jouer trop serré. » C’est-à-dire écarter le jeu, créer des espaces, s’y engouffrer et réussir ses tirs. « C’est la base, confirme Stéphane Saminadin. Si tu ne sais pas shooter, oublie le 3 contre 3. »

