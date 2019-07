Les filles bien parties, les garçons à la relance

Basket-ball. Le trois contre trois faisait hier sa toute première apparition aux Jeux du Pacifique. L’équipe féminine était la première à fouler le parquet du Gym 2 Faleata face à Nauru pour un « match de rue », pestait après coup le coach Jean-Marc Delaveuve, avec un engagement physique à la limite de l’antisportif. Maladroites, le quatuor emmené par Elia Massette (à gauche au rebond) a assuré l’essentiel (16-5) pour ensuite monter en puissance face aux Samoanes (18-12) avec une Adeline Souqué plus tranchante, une Nicky François retrouvée à deux points et une Cécile Bregeon efficace sous le panier. La victoire face aux joueuses de Guam (17-11), rapides et techniques, les placent en position idéale pour jouer la première place du groupe aujourd’hui face à Tahiti. Chez les hommes, après l’imbroglio des îles Marshall et la défaite 16-21 face aux Samoa, la bande des Stéphane Saminadin, Loïc Ayam, Gwénael Tari et Jocelyn Lissarague (en extension à droite) a relevé la tête face aux Papous (17-8) et s’attaque à du lourd aujourd’hui avec Cook et Tahiti pour espérer finir dans les quatre premiers, sur 6, et filer en quarts. Photos F.L.