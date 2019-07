Les filles et leur « mental de ouf » gagnent encore

VOLLEY-BALL. A force, on va être à court de superlatifs pour parler de cette sélection calédonienne qui n’en finit pas d’impressionner. Et de gagner. Lundi, les filles de Willy Adjouhgniope et d’Aletasi Totele mettaient une claque aux tenantes du titre, les Samoanes américaines (3-2). Le lendemain, elles giflaient les finalistes des derniers Jeux, les Tahitiennes (3-1). Comme si cela ne suffisait pas, elles ont mis hier soir à terre l’équipe du pays hôte, les Samoanes (3-1). Le score : 25-17, 23-25, 25-18, 26-24. Une 3e victoire en trois jours, avec le sourire et la manière, comme toujours. « Collectivement, on a un mental de " ouf ", peu importe le six qu’il y a sur le terrain, le niveau reste le même », l’ambition reste la même, racontait Aurélie Konhu après la rencontre, après avoir dansé avec ses coéquipières. « Ce qui est bien avec cette équipe, c’est que jour après jour, on est surprises de ce qu’on peut produire, du niveau de ce collectif. A chaque match, on est de plus en plus soudées. On n’est pas championnes pour l’instant mais on ne fait qu’un. Pour moi, c’est la première fois qu’on sent autant d’unité dans cette sélection. »

« On est bien lancées »

« C’est la cohésion, être regroupées, être toutes ensemble, c’est ça qui nous a fait remonter » dans ce match où rien n’était joué à un set partout, rebondissait Liwenda Manuohalalo. On les a battues, 3-1 quoi ! Ça fait du bien, ça fait plaisir. On est bien lancées pour partir en finale, pour avoir l’or, c’est notre but. »

Malgré cette passe de trois, Willy Adjouhgniope était légèrement moins enthousiaste. Il en veut plus. Le 2e set, perdu après avoir tenté une importante rotation, l’a frustré. « C’est un régal de coacher cette équipe, mais c’est énervant aussi, parce que ça ne marche pas toujours comme on le voudrait. On peut faire 1 000 fois mieux encore ! On n’a pas été forts en réception, ce qui est d’habitude notre point fort. On a gagné parce qu’on a toujours nos grandes en bout de filet qui font la différence : Sabine (Haewegene), Aurélie (Konhu), Ramana (Ariioehau) et Harmonie (Konhu). Mais c’est vrai que si tout se passe bien, on y va pour l’or. » Dernier match de poule cet après-midi contre Wallis-et-Futuna. Finale demain. On n’est pas inquiet.