Solides, les Calédoniens filent en demi-finale

Ne jamais se fier aux apparences. La personne chargée hier du tableau de marque affiche 19-17 en faveur des Papous ? Simple erreur, à ce moment-là dans la première manche il y a bien 17-12 pour les Calédoniens. Puis 22-15 après une attaque de Christopher Suve. Et 24-22 quand Maoni Talia tord les doigts du bloc adverse. Tranquille, ne reste plus qu’à conclure.

Une formalité, pense-t-on alors. Sauf que pas du tout, la Papouasie fait entrer de la taille au contre et embête la Calédonie. Deux premières balles de set sauvées qui font marrer un spectateur samoan. Qui insiste en nous montrant deux doigts, au cas où on ne saurait pas compter. Trois minutes plus tard, les Papous mènent 25-26. Le Samoan se marre, forcément. Avant de partir en transe et de taper sur ses cuisses quand le score grimpe à 26-27, puis 27-28. On le soupçonne d’avoir choisi son camp.

A 28-29, les supporters papous n’en reviennent pas, ils sortent les drapeaux. Manque de chance pour eux, leur numéro 10, Charles Maino, sert trop long (29-29). Le central et capitaine calédonien Moïse Kahlemue s’impose alors au bloc, remettant son équipe devant (30-29). Mais le passeur, Quincy Manuopuava, sert à son tour dehors (30-30). Cela devient irrespirable. Le point suivant est à l’image de ce set, complètement fou : sur la deuxième touche de balle, Quincy et son libero, « Jacko » Wainebengo, se percutent à pleine vitesse... mais leur passe, commune, part quand même là où il faut, en bout de fil pour Maoni Talia, qui met toute sa puissance. Autant dire qu’on se demande encore comment le ballon a fait pour ne pas exploser (31-30). A 31-31, Moïse en remet une couche, plein centre (32-31). Un dernier contre rageur de Jimmy Ngaiohny et la manche est dans la poche.

Le Samoan nous tape sur l’épaule, lève son pouce et s’en va. Il en a assez vu. Les footballeurs calédoniens, eux, venus encourager les volleyeurs, dansent dans les tribunes, Jorys Mène en tête, torse nu et chapeau de paille sur la tête. Une Samoane survoltée les rejoint bientôt, offrant à cette fin de set l’apothéose qu’elle méritait.

En comparaison, les deux manches suivantes paraîtront fades, forcément. Elles auront toutefois permis aux finalistes des derniers Jeux de répéter leurs gammes : 25-14 dans le 2e set, entamé par un 6-0, puis 25-22 pour la conclusion, assurée par un service smashé de Rodrigue Manuohalalo.

La demi-finale, cet après-midi, promet d’être bouillante. De l’autre côté du filet, les hommes de Michel Nehoune et d’Atonio Totele trouveront Tahiti, vainqueur 3-2 de la Calédonie vendredi en match de poule après avoir été mené 2-0… Une équipe au gros mental.

Si notre nouvel ami samoan revient, il pourrait bien encore se marrer.

Les réactions

Michel Nehoune (sélectionneur)

« On avait mis une stratégie en place : briser leur ligne de réception. C’est pour ça qu’on a fait quelques fautes au service, il y avait des prises de risque. Et ceux qui ne servaient pas smashé, les pieds au sol, avaient des joueurs à cibler. A la longue on les a usés, ce qui nous a permis de mettre des blocs. Au 1er set on a eu chaud, mais c’est parce qu’on a relâché la pression, ce qui n’a pas été le cas ensuite. C’est bien qu’on ait gagné contre les Papous, des adversaires redoutables, ça nous permet de continuer. Et ça donne de la confiance. Notre équipe est jeune, elle est ensemble depuis seulement trois semaines. On a eu des matchs difficiles en qualifications contre Wallis et contre Tahiti, là on voit que tout ce travail commence à porter ses fruits. Je suis content, notre fond de jeu se met en place, il y a des automatismes qui se créent, il y a des choses intéressantes. On commence à bien jouer au niveau de la réception, on arrive à garder une constance au haut niveau, même pendant les rotations, c’est bien pour la suite. Ça va se jouer au mental. »

Jimmy Ngaiohny (réceptionneur-attaquant)

« Les Papous nous ont surpris avec leur hauteur, au bloc ils étaient là ! Le premier set a été dur, on n’était pas encore dans le jeu, on ne s’est pas trop échauffés, mais on s’est remis en question pour qu’on puisse le terminer à fond. On l’a bien fait. Ensuite, ça a suivi. Le jeu collectif a fait qu’on a gagné. Je suis confiant pour la suite, j’espère qu’on va aller en finale. »