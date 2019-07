Tahiti prive la Calédonie de finale ...

Tout était pourtant bien parti. Certes, le premier point fut tahitien après un contre de Moïse Kahlemue qui retomba en dehors du terrain. Mais rapidement, les Calédoniens ont pris le large : 9-5 après une attaque où le ballon finit dans les dents d’un Polynésien, puis 17-12 et 22-17. Pourtant, devinez quoi, la machine a ralenti au plus mauvais moment. Avec, en face, un Donovan Teavae surpuissant. Et voilà comment on passe à 23-24, puis 24-25 et 24-26 quand Maoni Talia et Jimmy Ngaiohny se gênent à la réception.

Un set de perdu, rien de dramatique, d’autant qu’avec Moïse et Rodrigue Manuohalalo au bloc, la Calédonie a de quoi avancer sereinement.

Et puis, Christopher Suve et Jimmy distribuent des baffes en bout de filet, pas besoin de s’inquiéter : 7-4 et ensuite 16-13, avec désormais le jeune Romain Totele à la passe, en remplacement de Quincy Manuopuava.

Changement de passeur

Mais voilà, ces Tahitiens ont un mental d’acier. Ils l’avaient déjà prouvé la semaine dernière en remontant deux sets face aux Cagous, avant de remporter le tie-break. Ils l’ont confirmé hier en sachant accélérer quand il le fallait, bien aidés par des services de qualité, celui de Vaianuu Mare en tête. De 21-21, ils grimpent à 21-24. Une attaque de Jimmy et un contre de Rodrigue font croire à un possible retour, mais un coup de malice au filet du capitaine Nohoarii Paofai conclut le 2e set à 23-25.

Cette sélection calédonienne a trop de potentiel pour qu’on envisage le pire, mais là encore, à 21-21, ça bascule du mauvais côté. Michel Nehoune a beau faire rentrer de la rotation, avec Jonathan Goulou en libéro ou encore Ludovik Iloai, cette 3e manche échappe à son équipe : 21-25.

Les Cagous, finalistes malheureux il y a deux ans contre Wallis-et-Futuna (1-3), devront cette fois se contenter du match pour la 3e place demain matin.

anthony.fillet@lnc.nc

Savoir +