Un bon début pour les doubles

Au lendemain de finales 100 % calédoniennes en individuel, avec l’or pour Vanessa Quach et Enzo Corigliano, ont débuté hier les tableaux des doubles dames et doubles mixtes. Chez les féminines, dans le groupe B, Kareen Maréchalle et Christelle Nagle ont perdu 2-0 contre une paire samoane, puis gagné 2-1 face à un duo de Papoues. Les sœurs Quach, Vanessa et Caroline, n’ont, elles, pas joué dans la poule A, leurs adversaires de Papouasie ayant déclaré forfait sur blessure. En mixtes, Vanessa Quach et Nicolas Massenet ont remporté leurs deux rencontres 2-0 dans le groupe A. Idem pour Christelle Nagle et Yann Lancrenon dans la poule B. Suite aujourd’hui. Ce jeudi, également, les doubles hommes (Corigliano-Lancrenon et Massenet-Gosse) entreront en action.