Vanessa Quach et Enzo Corigliano en or

Pour les deux, c’est la première médaille d’or en individuel aux Jeux du Pacifique. « Vava », 25 ans, a pris le meilleur sur « Baghee », 52 ans, en trente-deux minutes d’un duel intense. Le score: 11-7, 8-11, 11-7, 11-5. « Ça a été un match dur », confiait Vanessa, à peine essoufflée. « A l’entraînement, souvent je la bats 3-0, mais en compétition c’est différent. Christine c’est une guerrière, elle a cette capacité à se transcender. Elle a beaucoup levé les balles, a insisté sur les lobs, a ralenti le jeu. » Mais la 9e des derniers championnats de France 2e série, qui pratique le squash depuis ses 11 ans, a évité le piège. « J’étais en forme, je savais que j’avais les capacités pour gagner, mais je savais aussi qu’il fallait que je me batte pour y arriver. Je suis fière de moi, c’est mon plus beau titre. Et une belle récompense après toute cette préparation. » En plus de l’or par équipes et celui en individuel, Vanessa s’alignera dans cette deuxième partie de semaine en double avec sa sœur Caroline…. qu’elle devait affronter hier matin en demi-finale, mais qui a choisi de déclarer forfait après une douleur à une cuisse. Dans l’autre demie, Christine Deneufbourg avait écarté Kareen Maréchalle, laquelle prend donc la médaille de bronze en simple. « Je suis super contente, je reviens de loin, une médaille d’argent c’est inespéré », insistait Christine malgré sa finale perdue. Avant d’ajouter, avec un fair-play qui lui fait honneur : « Vanessa mérite la victoire, c’est une très bonne joueuse ».

La logique du classement respectée

Dans le tableau masculin, le dernier carré réunissait là aussi quatre membres de la sélection calédonienne. Et au bout du compte, Enzo Corigliano, 21 ans, a écarté de son chemin Yann Lancrenon, même âge, en vingt-quatre minutes : 11-3, 11-4, 11-2. Une victoire logique pour le 10e joueur français et 136e mondial, parti du Caillou à 13 ans pour tenter son rêve de professionnalisme. Quatre fois champion de France en jeunes (moins de 11 ans, puis moins de 15, de 17 et de 19) et désormais installé « depuis six mois aux Etats-Unis, dans l’Etat de New York », Enzo est impérial dans ces Jeux. Et pourtant… « Je n’ai pas confiance en moi », répète-t-il. Sa finale ne peut que lui faire du bien. Il est en tout cas entré sur le court avec concentration. Il le fallait. « Yann, c’est un mec super endurant, qui prend son temps pour construire ses points. Moi, j’ai tendance à jouer vite. Là, je devais le faire encore plus que d'habitude, volleyer au maximum, écourter les échanges… » Il l’a parfaitement réussi.

