La Section Paloise, club de Top 14, va ouvrir un centre de préformation en Nouvelle-Calédonie

"Ce n’est pas tous les jours qu’on reçoit le président d’un club professionnel", s’est félicité Mickaël Forrest, membre du gouvernement en charge de la jeunesse et des sports, ce mardi 16 janvier. À ses côtés, Bernard Pontneau, président de la Section Paloise Béarn Pyrénées, club de Top 14, était invité à signer une "déclaration d’intention" afin "d’accompagner la structuration de la filière d’excellence rugby en Nouvelle-Calédonie".

Derrière cet intitulé énigmatique, la direction du club et le gouvernement calédonien ont dévoilé leur ambition de créer, dans les prochains mois, un "centre de préformation" sur le territoire. Une "académie" financée entièrement par la Section Paloise qui devra permettre de repérer des jeunes rugbymen de "15-16 ans" à travers toute la Nouvelle-Calédonie pour les "préparer à la compétition de haut niveau", explique Bernard Pontneau.

"Préparer très tôt les jeunes au haut niveau"

Un projet né des différents déplacements du club des Pyrénées depuis 2018 sur le Caillou, et notamment sur les terrains de l’Union rugby club de Dumbéa (URCD). "On a noué des relations fortes ici", note le président de la Section Paloise. Davantage que les rapports entretenus avec les acteurs locaux du rugby, c’est bien les qualités athlétiques et physiques des jeunes Calédoniens qui ont convaincu le club de Top 14 d’investir sur le Caillou. "On connaît les capacités de joueurs ici, on compte dans nos rangs un champion U20 calédonien", souligne Bernard Pontneau, en évoquant Brent Liufau, champion du monde des moins de 20 ans et joueur de l’équipe première.

La future "succursale" de la Section Paloise s’appuiera sur les infrastructures existantes en Nouvelle-Calédonie et des "compétences locales" dont dispose la filière rugby calédonienne. Des membres du staff et de la direction feront toutefois des visites régulières sur le Caillou pour suivre l’activité du centre de préformation.

"On vient ajouter modestement ce qu’on sait faire pour former les jeunes. Le haut niveau a beaucoup évolué et il faut les préparer très tôt à la pression qui les attend, donc on pense qu’on a quelque chose à apporter ici."

Les meilleurs jeunes rugbymen calédoniens pourront ensuite intégrer le centre de formation de la Section Paloise dans l’espoir de se faire une place au sein de l’équipe première.