Six nations 2024: le Tournoi d’après pour la France et l’Irlande

Les Bleus ne s’étaient plus retrouvés tous ensemble depuis le 15 octobre, au soir d’une sortie de route prématurée, dès les quarts de finale de "leur" Coupe du monde, face à l’Afrique du Sud (29-28). Quatre-vingt-dix-neuf jours après, direction Marcoussis pour les 34 Bleus convoqués par Fabien Galthié.

"Le Tournoi des six nations, c’est toujours une forme de rentrée des classes : on n’a plus vu les joueurs depuis le 15 octobre. Là, il y a un peu le sentiment que c’est un nouveau début, un renouveau mais aussi la continuité de quatre années déjà passées", a résumé le sélectionneur.

Malgré le traumatisme, pas question de tout bouleverser, même si le staff a été en partie renouvelé. "On a perdu deux matches en deux ans, on a beaucoup gagné et c’est intéressant pour nous de nous appuyer sur ce vécu commun. […] On ne part pas de zéro", a encore assuré Galthié.

Sans Dupont ni Sexton

Reste que les Bleus lancent un nouveau cycle avec ce Tournoi de l’après sans leur capitaine et superstar Antoine Dupont, passé à VII, mais aussi avec les blessures de l’ouvreur Romain Ntamack (ligaments croisés), des deuxièmes lignes Thibaud Flament (orteil) et Emmanuel Meafou (genou) ou du troisième ligne Anthony Jelonch (ligaments croisés)…

Quoi qu’il en soit, les hommes de Fabien Galthié, avec le Rochelais Grégory Alldritt comme capitaine, lancent leur Tournoi 2024 face à un autre déçu du Mondial-2023 : le XV du Trèfle a une nouvelle fois chuté en quarts de finale, cette fois face aux All Blacks (28-24).

Tenants du titre, les Irlandais sont également en reconstruction, après les retraites de Jonathan Sexton ou Keith Earls et les blessures du pilier Dave Kilcoyne (épaule), de l’ailier Mack Hansen (épaule), du trois-quart Jimmy O’Brien (cou).

A l’image des Bleus, un bon Tournoi permettrait aux coéquipiers du troisième ligne Peter O’Mahony, nouveau capitaine en l’absence de Sexton, de passer à autre chose et de dicter le tempo des quatre prochaines années jusqu’en Australie.

Pour cela, ils devront parvenir à enrayer la machine bleue dès le match d’ouverture samedi matin, dans une rencontre à l’allure de "finale" avant l’heure au stade Vélodrome de Marseille, le Stade de France étant en travaux pour les JO. "Il n’y a pas plus difficile qu’un déplacement en France d’entrée, mais c’est un défi que nous allons aborder dans un état d’esprit positif", a prévenu le sélectionneur du XV du Trèfle Andy Farrell.

L’Angleterre sur sa lancée

Étonnant troisième du Mondial, le XV de la Rose entendra de son côté poursuivre sur cette bonne dynamique avec un Marcus Smith libéré de la concurrence d’Owen Farrell. Le demi-d’ouverture aux 112 sélections et porteur du brassard depuis 2019 a pris du recul après avoir été insulté par de nombreux supporters anglais.

En son absence, le talonneur des Saracens Jamie George a récupéré le capitanat. Il aura pour mission de souder un groupe également affaibli par les absences de Courtney Lawes (retraite internationale), ainsi que d’Henry Arundell, Jack Willis et Joe Marchant, inéligibles car évoluant en Top 14.

Les Bleus sont de retour pour une nouvelle édition du Tournoi des #SixNations

▶️ https://t.co/ChPQAOxnEH — France Rugby (@FranceRugby) January 28, 2024

Les Écossais, eux, ont terminé le dernier Tournoi à une encourageante troisième place. Mais ils ne sont pas parvenus à sortir des poules de la Coupe du monde, dans un groupe avec l’Afrique du Sud et l’Irlande. Désormais cornaqué par le "Lionel Messi du rugby" Finn Russell, le XV du Chardon va chercher à jouer les troubles-fête en gagnant en constance.

Promis à la lutte pour la Cuillère de bois, Italiens et Gallois, qui s’affrontent lors de la 5e et dernière journée le 17 mars, auront fort à faire pour déjouer les pronostics. Place au jeu !