Boulouparis a désormais son Petit ciné

Outre les animations Scrabble, english tea time, lecture de contes et la Semaine de la bande dessinée qui aura lieu du 2 au 6 septembre, la bibliothèque municipale élargit ses offres de divertissement pour la population du village. L’ancienne bâtisse commerciale convertie en bibliothèque a aménagé une de ses pièces en salle obscure d’une quarantaine de places pour les cinéphiles amateurs.

Alain Lazare, le maire de la commune, a lancé, mardi, les festivités en découvrant la plaque sur la porte du Petit ciné devant la quarantaine d’invités, curieux de découvrir cette nouveauté. Le premier magistrat était accompagné de Claudine Jacques, présidente de l’association.

Un film primé pour la première

Pour cette première, une production locale a été privilégiée. Odile Dufant a présenté son court-métrage Go to bac, triplement primé au Festival du cinéma de La Foa, cette année, dont le Prix NC la 1re du meilleur court-métrage et celui d’interprétation.

Odile Dufant (à gauche sur la photo) a présenté son courtmétrage Go to bac.

La salle pleine est passée du rire aux larmes devant la projection du film. L’auteure a reçu une salve d’applaudissements puis a répondu aux questions des curieux.

La séance s’est terminée face au Petit ciné devant un buffet, et tout le monde s’est ensuite donné rendez-vous pour les prochaines projections. La structure a pour projet d’accueillir les films du Festival Ânûû-rû Âboro, en octobre, mais également des films en soutien à des projets éducatifs locaux, des programmes jeunesse pendant les vacances scolaires et différents courts-métrages indépendants.