Des étudiants de Cambridge réalisent une carte géologique de la région

Boulouparis. C’est dans le cadre d’un stage scolaire que quatre étudiants en 3e année de géologie à l’Université de Cambridge sont arrivés à Boulouparis. Après avoir fait différentes demandes à travers le monde, l’an dernier, ils ont fini par opter pour la Nouvelle-Calédonie, attirante par son éloignement, son climat et évidemment par sa richesse géologique.

Arrivés début juillet, ils ont cinq semaines pour établir une carte géologique d’environ 20 kilomètres carrés depuis Tomo jusqu’au golf de la Ouenghi. Leurs résultats serviront non seulement à soutenir leur thèse, en janvier prochain, mais seront également transmis au Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) de Nouvelle-Calédonie afin d’être archivés pour le territoire.

De Tomo à la Ouenghi

Ces quatre jeunes de 20 ans ont été très agréablement surpris par l’accueil qui leur a été réservé sur le territoire. « Nous avons été très bien logés chez l’habitant, en l’occurrence chez Yves Robineau, à Bouraké, et nous l’en remercions. Nous avons également eu un très bon accueil à la tribu de Ouinané. Nous avons été soutenus et encouragés par Stéphane Lesimple (chercheur au BRGM) et Pierre Maurizot (ex-directeur du Bureau de recherche). Les propriétaires terriens et les autorités communales se sont bien occupés de nous, sans oublier les gardes champêtres de Boulouparis. C’était super ! », confie Yvon, un étudiant.