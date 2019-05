Ils ont couru pour la lutte contre la faim

BOULOUPARIS. Même si l’affluence n’a pas été celle attendue par les organisateurs, la motivation était bel et bien là au stade municipal à l’occasion de la récolte de fonds organisée récemment partout dans le monde par l’association « Lutte contre la faim ». Les élèves de CM1 et de CM2 de l’école Daniel-Mathieu avaient en charge de trouver des parrains pour venir courir autour du stade, promettant de reverser, pour la bonne cause, 200 francs à chaque tour accompli.