Le vide-greniers a changé d’emplacement

Boulouparis. Pour sa deuxième édition, l’association Boulouparis événements a décidé d’installer son vide-greniers sur la place du marché de la Oua Ya, à la sortie nord de la commune, en direction de Bouraké. En février dernier, il avait eu lieu au cœur du village, mais l’ombre y était rare et la chaleur oppressante.

Le bord de la rivière de la Oua Ya, aménagé en aire de repos, est plus spacieux, plus ombragé et plus aéré. Les amateurs ne s’y sont d’ailleurs pas trompés puisqu’une vingtaine d’exposants s’étaient ajoutés, samedi dernier, au marché habituel.

C’est donc en famille que les vendeurs sont venus proposer leurs biens, ou plutôt se débarrasser du surplus qui encombre leur maison, pour le bonheur des chineurs venus profiter de l’occasion pour faire de bonnes affaires.

Devant le succès de cette opération et la demande croissante de la population, l’association Boulouparis événements a décidé de réitérer la manifestation le deuxième samedi de chaque mois au même emplacement, à la Oua Ya.