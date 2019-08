Un chantier pilote de forage souterrain à Boulouparis

Depuis 2018, des travaux ont été lancés à Boulouparis pour enterrer les câbles du réseau électrique au cœur du village. Le but est de sécuriser la distribution de l’électricité par Enercal, mais également de faire disparaître tous les fils électriques du paysage urbain. Le Syndicat intercommunal à vocation multiple, propriétaire du réseau public de distribution de l’électricité depuis Païta jusqu’à Moindou, a utilisé un engin précurseur. L’objectif est de réaliser ce chantier sans gêner les utilisateurs de la route, en creusant de grosses tranchées en travers de la voie publique. Habituellement, les chantiers d’enfouissement nécessitent de creuser des tranchées en travers des routes et d’interrompre le trafic. En tout, cinq traversées de la RT1 sont prévues entre l’entrée et la sortie du village. La fin du chantier est programmée pour la fin de l’année.

Des compteurs intelligents

Cette opération est possible grâce à l’utilisation d’une foreuse qui permet de creuser sous terre, avec une précision au centimètre près. « Si la méthode n’est pas nouvelle en Métropole, elle l’est pour la Nouvelle-Calédonie », indique Enercal dans un communiqué diffusé cette semaine. « Cette technique s’appuie sur une machine de forage performante dans laquelle a investi la société Océanic Electric à travers sa nouvelle entité, Océanic Forage Dirigé, pour un montant de 40 millions de francs. »

Le directeur d’Aquarex, l’entreprise qui a conçu cet engin, est d’ailleurs venu superviser l’installation de la machine et assister à ce premier chantier pilote. A Boulouparis, l’OPT s’est joint au programme d’enfouissement du SIVM Sud, en acceptant de modifier la mise en œuvre de la fibre optique de deux années pour qu’elle puisse être déployée, dès 2020, au cœur de la « ville à la campagne ».

Autre innovation, le SIVM Sud a sollicité Enercal pour qu’un test de mise en œuvre de « compteurs intelligents » puisse être réalisé dans le cadre des travaux. « L’objectif est d’offrir aux abonnés du service public qui le désirent, et qui sont éligibles parce que présents dans la zone test, le meilleur service possible, en ayant notamment accès en direct au suivi de consommation et de facturation », précise Brice Regent, en charge du suivi de la concession au SIVM Sud. Les prochains programmes d’enfouissement de réseaux devraient être menés dans la traversée de La Foa, Farino, Moindou et Païta, dans le cadre d’un programme pluriannuel mené par le SIVM Sud.