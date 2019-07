Vingt écoliers de Daniel-Mathieu partiront, en octobre, à Tahiti

Boulouparis. En mai 2018, alors qu’une délégation d’une trentaine de Tahitiens de Huahine (ville jumelée avec Boulouparis depuis 2017) avait été accueillie au village, l’idée de créer un nouvel échange, scolaire cette fois, avait émergé. Le projet a pris tout doucement forme grâce à Valentine Toffili, enseignante en classe de CE2 à l’école Daniel-Mathieu, aidée dans sa quête par sa famille, ses collègues et ses collaborateurs, l’association de parents d’élèves, la direction de l’établissement et par l’ensemble du village. Une vingtaine d’enfants, un garçon et une fille de chaque hameau et tribu de la commune, ont été sélectionnés, sur la base de leur comportement à l’école, pour partir. Ils seront entièrement pris en charge dès leur arrivée sur le sol tahitien, hébergés en dortoir, nourris par la commune tahitienne, encadrés par quelques parents accompagnateurs et des volontaires qui ont beaucoup œuvré pour l’aboutissement de ce voyage.

Pour financer ce projet ambitieux, des demandes de subventions ont été envoyées à toutes les institutions. Et un stand de brochettes a été organisé lors de la Fête de Boulouparis pour compléter le budget. Le chèque du Kiwanis et de la mairie a été officiellement remis la semaine dernière, devant des représentants du club de service, et de la commune, et sous le regard amusé des enfants. Pour certains d’entre-eux, ce voyage sera une première. Mais de l’avis de tous, ce sera une expérience extraordinaire.

Si le projet est aujourd’hui réalisable, le budget n’est pas encore totalement bouclé. Mais maîtresse Valentine garde espoir de trouver de généreux donateurs qui ne se seraient pas encore manifestés.