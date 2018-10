BOURAIL. La cousinade de la famille Gastaldi sur le champ de Foire de Téné a rassemblé un peu plus de 400 personnes le week-end dernier. L’occasion pour les cousins et les cousines présents de faire plus ample connaissance et de découvrir l’histoire familiale, via l’exposition installée dans le restaurant de Téné. Retour en images sur cet événement riche en découvertes.