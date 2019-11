L’école de Pothé a fait son cirque

Bourail. Pour finaliser leur projet « cirque », les enfants de l’école de Pothé petits, moyens et grands très motivés et enthousiastes ont restitué en début de semaine le travail effectué tout au long de l’année via un spectacle avec 12 numéros donnés sous la case de l’école transformée en véritable chapiteau. Une prestation qui a réjoui aussi bien les 120 élèves installés dans les gradins que les familles et les habitants de la tribu et celles environnantes. Retour en photos sur cette opération.