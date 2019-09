FARINO. Les journées bien-être proposées pour la première fois au parc des Grandes Fougères ont attiré 322 visiteurs ce week-end. Entre le samedi soir à 18 heures et le dimanche à 17 heures, le public a pu participer à une dizaine d’activités, toutes centrées autour de la nature et du bien-être : l’observation des étoiles, la visite guidée des cagous, la détente, les ateliers et les activités nature.