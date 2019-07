Les visiteurs ont fait une bonne récolte à la Fête du jardin

FARINO. Les amateurs de belles plantes, endémiques ou non, s’étaient donné rendez-vous dans la commune, dimanche matin, à l’occasion de la Fête du jardin. Broméliacées, azalées en fleurs, anthuriums, plantes grasses, cactées, orchidées… Les visiteurs ne savaient plus où donner de la tête et sont repartis les bras chargés. Des fleurs coupées et des compositions étaient également proposées.

Quelques fruits et légumes de saison (oranges, chouchoutes, radis, navets, choux de Chine, etc.), mais aussi des produits faits main pour la saison (écharpes, bonnet mais surtout chaussettes en laine) ont eu du succès.

Photos ALSHDE