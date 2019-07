Un partenariat gagnant entre l’Igesa et le RSMA

Le centre de l’Institut de gestion sociale des armées présente plusieurs avantages pour les chantiers d’application du RSMA. Car, outre les belles plages à proximité, les stagiaires et leurs encadrants bénéficient de structures d’hébergement adaptées.

Vingt-huit membres du régiment du service militaire adapté de Koumac ont ainsi débarqué, le 16 juillet, en Casa à l’aérodrome de l’île. Ils sont repartis dix jours après, une fois de nombreux travaux réalisés sur place. Les vingt-six stagiaires ont ainsi réaménagé l’entrée du centre. Ils ont aussi élagué, débroussaillé et peint des bungalows, dans la continuité du chantier organisé en 2018. Du mobilier a même été créé à partir des chutes de bois issus de l’élagage.

Un partenariat depuis 2017

Cette année, un jeune de Comagna faisait d’ailleurs partie des effectifs.

Les stagiaires ont créé du mobilier avec les chutes de bois des élagages réalisés dans le parc du centre.

La bonne cohésion entre les stagiaires et l’entraide ont permis une avancée significative dans ce chantier. Une implication qui a été récompensée par une journée à la piscine naturelle et baie de Kuto. Le RSMA de Koumac forme de jeunes Calédoniens, dans un cadre militaire, à différents métiers (bâtiment, espaces verts, etc.). Dans son cycle de formation, le régiment a développé des partenariats pour des chantiers d’application, initiés par la volonté du Comsup et des Fanc, avec l’accord du haut-commissaire. Au centre de l’Igesa, ce partenariat a été réalisé en 2017, à l’initiative du directeur, et a été reconduit cette année.

Cette nouvelle édition a nécessité une organisation conséquente, lancée plusieurs semaines en amont pour coordonner et préparer l’ensemble des chantiers et des matériaux.