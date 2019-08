Une nouvelle compétition de football pour les moins de dix ans

ÎLE DES PINS. Le stade Charles-de-Gaulle, de Vao, a accueilli, samedi, la première Coupe U10 Cap construction. Cette nouvelle compétition a été mise en place grâce aux éducateurs de l’AS Kunié, Pierre-David Paiman et Guy Vakié.

Six équipes de six joueurs de moins de 10 ans, originaires de Nouméa, de La Conception (Mont-Dore) et de Kunié, se sont affrontées en phase de poule, le matin, puis en phase finale, l’après-midi. En tout, vingt-deux matches ont été disputés. Pour cette première édition, le tournoi a été remporté par l’équipe du club de l’Olympique, de Nouméa. Le trophée, sculpté par Jacky Koteureu, a été remis au capitaine de l’Olympique par Guillaume Kouathé, propriétaire du gîte Nataïwatch et un des partenaires de la journée.

Dimanche matin, les enfants se sont retrouvés pour un tournoi de beach soccer sur la plage de Kuto, avec des équipes mixes cette fois-ci. Photo DR