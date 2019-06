La côte Ouest, terrain de jeu de l’armée

Sud. Les militaires du Régiment d’infanterie de marine du Pacifique Nouvelle-Calédonie (Rimap-NC) ont massivement investi les régions de Païta et de Boulouparis pour un exercice grandeur nature, intitulé « Tagata To’a », qui consistait à simuler une opération d’évacuation de civils. Un peu plus de 600 militaires ont été engagés sur le terrain tout au long de la semaine avec pour objectif de mettre en commun les savoir-faire du régiment mais également de la marine et de l’armée de l’air.