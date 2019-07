L’ensemble des Kiwanis réunis à La Foa

Sud. Les membres du Kiwanis de Nouvelle-Calédonie se sont réunis, samedi au centre socioculturel Francis-Rossi, pour leur traditionnel conseil d’administration.

Les soixante-dix représentants des douze clubs du pays se sont retrouvés à La Foa, pour cette réunion trimestrielle de la Division 6 du Kiwanis international. Tout a commencé avec la présentation des questions à l’ordre du jour, du bilan et de la trésorerie. Il a également été question des projets de la division de l’année écoulée et de celle en cours, ainsi que des actions menées. Une commission spéciale s’est également arrêtée sur la remise à jour des statuts sous forme de débat. « Chaque club a désigné deux délégués pour cet exercice», a expliqué Corinne Cullell, la lieutenant-gouverneur de la division 6. Elle a remercié le club de La Foa, qui a organisé cette séance et notamment l’un de ses représentants Jean-Gabriel Lion. Ce rendez-vous trimestriel s’est achevé par un repas partagé avec l’ensemble des membres du club, qui ont une fois de plus apprécié ces retrouvailles.