La tête dans les étoiles, samedi soir

L’Association calédonienne d’astronomie organise, demain samedi, à partir de 18 heures, une soirée publique et gratuite, à l’aérodrome de Ouatom, à l’occasion de la Nuit des étoiles, dont le thème officiel cette année est « De la pierre à l’étoile », en l’honneur de la conquête spatiale et des missions Apollo.

Cette observation sera placée sous le signe de Jupiter et de Saturne. Exempt de pollution lumineuse, le ciel de La Foa permettra d’observer quelques objets du ciel profond (amas, nébuleuses, galaxies, etc.). L’association mettra à disposition des lunettes et des télescopes, dont son télescope géant, le T600.

La manifestation reste toutefois dépendante des conditions météorologiques. Photo Archives E.J.