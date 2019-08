Les familles se sont retrouvées au centre de retraite

La Foa. Le centre de retraite Kiwanis a organisé, samedi, une journée festive au profit des résidents et de leurs familles. Sylviane Lepley, la directrice du centre, Chantal Siret, la présidente de l’association, et tout le personnel ont mis la main à la pâte afin que cette journée soit une réussite. Parents et amis sont venus à la rencontre des résidents pour prendre un repas ensemble et participer aux différentes animations de cette journée. Les enfants étaient également les bienvenus et un château gonflable a été installé pour eux dans la cour de l’établissement.Photos E.J.