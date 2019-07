Un départ à la compagnie de gendarmerie

La Foa. La compagnie de gendarmerie de la commune a marqué mardi le départ du commandant en second, le capitaine Fabrice Jeanjacquot (2e à partir de la droite sur la photo), qui quitte la Calédonie après quatre ans de présence. Il est arrivé le 1er août 2015, avec son épouse et ses deux enfants.

Durant ces quatre années, il a participé à la crise des rouleurs, à des missions de secours et d’assistance à la population lors du passage du cyclone Cook. Il a été impliqué lors de conflits fonciers ou encore durant le référendum. Il a également pris part en 2017 et 2018 à la formation judiciaire de certains de ses militaires en tant que directeur de stage et formateur au cycle OPJ (qualification officier de police judiciaire).

Il sera affecté à l’école de gendarmerie de Fontainebleau où il sera le commandant d’une compagnie d’instruction de gendarme-adjoint volontaire. Photo ALSHDE