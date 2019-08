Une soirée à contempler les étoiles

LA FOA. Samedi soir, des membres de l’Association calédonienne d’astronomie se sont installés sur le terrain d’aviation de Ouatom avec une dizaine de télescopes. Le ciel y était sans nuage, contrairement à d’autres cieux en Calédonie. Les amateurs et les professionnels ont pu voir Saturne et son anneau, Jupiter et trois de ses quatre lunes, ainsi que des amas globulaires d’étoiles. Au total, plus de 150 personnes ont fait le déplacement entre 18 heures et 21 heures. Les amateurs ont dû faire la queue pour avoir la chance de voir les astres d’un peu plus près. Photo ALSHDE