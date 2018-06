Premières notes à la fête de la Musique

Moindou. Samedi, toute la journée, la commune avec l’aide de la province Sud, a célébré la fête de la Musique en mêlant des artistes du Caillou (le groupe Dad et Adjam de Moindou, Sébastien Rob de Bourail, Mana et Baraka de Nouméa) et des activités proposées par le Chapitô, mais aussi par le marché de Moindou. Plus de quatre cents personnes se sont succédé sur le site tout au long de la journée, rythmée par la musique et réchauffée par un soleil ardent.