Sarraméa. Quatorze élèves de l’école Kawa-Cyprien-Braino, accompagnés, notamment, par leur maîtresse, Sophie Bernanos, et Yasmine Nemouaré, intervenante en langue et culture kanak, ont séjourné dernièrement au centre Tjibaou, à Nouméa. Au programme, l’approfondissement des connaissances de la culture kanak et l’ouverture sur l’Océanie.