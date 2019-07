Sarraméa Kanaky dresse un an de bilan dans l’opposition

Lors des élections municipales partielles de 2018, une nouvelle venue a fait son apparition. Karmen Holéro, avec sa liste Sarraméa Kanaky, a réussi à obtenir quatre sièges, dépassant même dans le camp indépendantiste Prisca Holéro, l’ancienne maire. Mais cela n’a pas suffi à démettre Alexandre Nemebreux de son poste de maire.

Dans son programme, la jeune femme avait fait de la transparence son cheval de bataille. Un an après, elle et ses élus (Tony Kawa, Julien Holéro et Ginette Hanou) ont dressé un premier bilan.

Contre le lotissement communal

« On a dit qu’on ferait des réunions publiques. On en a fait une l’année dernière, au début. On a été pris parce qu’on a été investi politiquement pour le référendum, pour les provinciales. On a prévu une autre réunion publique, le 20 juillet », prévient l’élue. « On nous a traités de novices et d’incompétents. On a été fidèle à nos engagements en étant présent aux conseils municipaux et aux commissions. » « Chacun a promis de faire des choses. Avec un an de recul, on voit que beaucoup de choses ne se font pas », observe Karmen Holéro. « Depuis qu’on est entré à la mairie, nous sommes une opposition constructive », insiste Tony Kawa. « Sur certaines délibérations, qui portaient sur l’intérêt général, on était quatorze ou quinze conseillers à voter pour. Mais il y a des moments où on leur dit qu’il y a des soucis, ils ferment les yeux et ils votent. »

Et parmi les points problématiques, cette jeune liste pointe l’adoption du dernier budget. « On s’est abstenu, on n’a pas voté contre, parce qu’on ne peut pas voter contre les besoins primaires d’une commune », estime la chef de file. « Là où on a toujours été contre, c’est le projet de lotissement communal. Trente logements, une population d’environ 120 personnes, en aval de la tribu. » Le principal sujet d’inquiétude concerne l’eau et son traitement. « En période de très grande sécheresse, on n’a pas beaucoup d’eau au niveau de la tribu. Eux seront les premiers servis. Est-ce qu’il va nous rester de l’eau ? », s’interroge Karmen Holéro.

Les quatre élus de Sarraméa Kanaky sont également revenus sur les actes de délinquance, qui ont conduit le maire à fermer les services municipaux, dont les écoles, fin mai. « On condamne les actes de délinquance », commence l’élue. « Par contre, on dénonce le moyen de répression utilisé par monsieur le maire en bloquant le transport scolaire, alors qu’on lutte contre le décrochage scolaire. »

« J’ai rappelé à monsieur le maire que personne n’a bloqué la mairie quand lui-même a fait de la délinquance routière en fin d’année dernière, avec la voiture de la mairie », a ajouté la tête de liste.

Autre point qui ne passe pas, le voyage à Paea, en Polynésie française, d’une délégation de la mairie au mois de juin. « Au départ, on était d’accord, pour voir comment se passe l’appariement. Quand on a vu que ça voulait envoyer tout le monde et n’importe qui, on a reculé », admet Karmen Holéro. « Sarraméa n’a pas vocation à payer des billets d’avion pour faire des voyages », ajoute Tony Kawa.

Parmi les points de satisfaction, l’enseignement : « Pour la petite école, la mairie a fait tout ce qu’il fallait », selon Karmen Holéro. Si cette dernière juge que « la structure du Syndicat d’initiative, qui devrait être le moteur économique de la commune, ne fonctionne pas », elle signale que des changements ont été annoncés par la majorité en place.