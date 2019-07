La Foire de Thio fête ses 30 ans ce week-end

Thio. La Foire agricole et artisanale de Thio ouvre ses portes à partir de demain, samedi 20 juillet, pour son trentième anniversaire.

Pendant deux jours, la commune vous propose de découvrir les richesses culturelles et naturelles de la région.

Au programme, de nombreuses animations : danses traditionnelles et modernes, des groupes de musique, mais aussi du fun-car et des démonstrations de drift, des jeux équestres, du rodéo et les incontournables élections de Miss, Missette et Super Mamie de la foire (samedi de 16 heures à 19 heures).

Concert samedi soir

Il sera également possible de visiter la mine, de se balader à la découverte des champs ou encore de suivre le circuit historique de Thio mission.

Il va sans dire que les gourmands trouveront amplement de quoi satisfaire leur appétit sur les nombreux stands de produits frais, fruits et légumes, mais également fruits de mer et poissons. Les stands d’artisanat devraient satisfaire ceux qui voudraient ramener un souvenir original parmi ceux de sculpture, de vannerie ou même de graff.

A noter également, des démonstrations de plats traditionnels, de musique acoustique et de confection de monnaie kanak. Cette grande foire agricole organisée par le Comité d’animation de Thio (tél. : 44 80 30) fermera ses portes dimanche à 16 heures.

En revanche, la journée de samedi se refermera à 22 heures après un concert assuré par DJ Kenside, Gayulaz et, en tête d’affiche bien sûr, le kaneka bien roots de l’enfant de la commune, Lion Rock.