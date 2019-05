Une chasse au trésor au cœur du village

THIO. Plus de trois cents visiteurs sont venus, samedi, au musée de la mine à l’occasion de la journée dédiée à la Nuit des musées. L’une des attractions phares, la chasse au trésor, a attiré une cinquantaine d’enfants et leur a permis de découvrir le patrimoine de leur village.Les visiteurs ont aussi pu profiter d’ateliers musicaux, de sculpture et de tressage,d’un concert de Tyssia ou encore d’un concours culinaire sur le thème du « manioc en dessert ».