Une foire diversifiée et chaleureuse...

Thio. La foule était au rendez-vous pour la trentième Foire de Thio, qui a accueilli dix mille visiteurs, samedi et dimanche, selon les organisateurs. Une manifestation populaire où la diversité des animations (Waan Danse Festival, drift, jeux d’échecs, ateliers culturels, fun car, rodéo, musique, etc.) se conjuguait avec la variété des produits proposés dans les stands (produits viviers, plantes, artisanat, etc.).