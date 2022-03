Aircalin et Air France maintiennent les vols Nouméa-Paris-Nouméa

Depuis le début de la crise en Ukraine et la fermeture de l’espace aérien russe, "Aircalin et Air France ont travaillé conjointement au maintien de la liaison Nouméa-Paris-Nouméa via une route alternative allongeant le temps de vol de deux heures pour éviter l’espace aérien russe", explique par communiqué la compagnie locale.

Elle annonce que "Les prochains vols des 4 et 6 mars seront assurés selon le même schéma de desserte, sous réserve d’obtention des autorisations gouvernementales des pays survolés par la nouvelle route. Les horaires seront précisés ultérieurement."

Les clients en correspondance sur les compagnies KLM et Finnair dont les vols ont été annulés seront réacheminés sur les vols Air France.

Aircalin et Air France assurent " mettent tout en œuvre pour maintenir la desserte de la Nouvelle-Calédonie et rappellent que la sécurité de leurs clients et de leurs équipages reste la priorité absolue."