Le Medef demande "une réforme d’urgence" du Cese

Le Medef ne mâche pas ses mots. Le Conseil économique, social et environnemental (Cese), fraîchement élu, est taxé d'"exemple type d‘une institution à bout de souffle à réformer d’urgence".

Dans un communiqué daté du vendredi 31 décembre, le Medef dénonce l’élection d’un homme politique, Jean-Louis d’Anglebermes, à la tête du conseil. "Le Cese étant un outil de perfectionnement de nos lois ou une force de proposition, il ne peut fonctionner que s’il dispose d’une pleine liberté de parole et assure une représentativité fidèle de la société civile", considère le Medef.

Moins d’argent

Le mouvement des entreprises souhaite modifier le "mode de dénomination" des membres du Cese pour "s’assurer de la réelle représentativité, notamment de la parité". Il propose l’instauration de "collèges égaux" représentant autant les patrons, que les syndicats et les associations.

Cette réforme "d’urgence" vise aussi à revoir le financement du conseil. Le Medef souhaite des institutions "plus efficaces et moins coûteuses". Selon ses calculs, le Cese "a coûté à la collectivité plus d’un milliard de francs pour produire des avis dont seuls une trentaine ont été suivis".

Cette coupe budgétaire se traduirait, propose le Medef, par la réduction des conseillers (de 41 à une trentaine) et par la suppression de leur rémunération.