Afghanistan: femmes interdites à l'université, une décision "profondément choquante" (Affaires étrangères françaises)

Le ministère français des Affaires étrangères a condamné mercredi "avec la plus grande fermeté" la décision des autorités afghanes d'interdire aux femmes l'accès aux universités, une décision jugée "profondément choquante".

"Cette décision vient s'ajouter à la liste des innombrables violations et restrictions aux droits et libertés fondamentales des Afghanes prononcées par les Talibans", a réagi la porte-parole du quai Anne-Claire Legendre au cours d'un point presse. "La France rappelle son engagement constant en faveur d'un droit universel à l'éducation et son attention particulière à la défense des droits des filles, des adolescentes et des femmes".