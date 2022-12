Les vols de la fusée Vega-C suspendus le temps d'une commission d'enquête, annonce Arianespace

Les lancements de la fusée européenne Vega-C, dont le premier tir commercial s'est soldé mardi soir par un échec, sont suspendus le temps qu'une commission d'enquête établisse les causes de la défaillance et propose des solutions, a annoncé mercredi le président d'Arianespace, Stéphane Israël.

Coprésidée par Arianespace et l'Agence spatiale européenne (ESA), cette commission "indépendante" aura "la responsabilité de mettre en évidence la cause de la défaillance et de proposer des actions correctives solides et durables pour garantir un retour en vol sûr et fiable de Vega-C", a-t-il déclaré lors d'une courte conférence de presse. "Nous assumons pleinement la responsabilité de cet échec de Vega-C", a de son côté affirmé le patron d'Avio, maître d'oeuvre industriel de Vega-C, Giulio Ranzo.