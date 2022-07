Disparition inquiétante d’Élodie, 16 ans

La gendarmerie alerte sur la disparition inquiétante d’une adolescente de 16 ans, Élodie. .

Les autorités lancent un appel à témoins pour retrouver cette jeune femme qui n’est pas rentrée à son domicile depuis mercredi matin.

De corpulence moyenne, les cheveux longs et lisses, avec des tatouages avant-bras droit avec des prénoms, Élodie était vêtue d’une chemise à carreaux rouge et noire avec des manches longues, un jean et des baskets de marque Adidas.

Si vous avez des éléments, merci de contacter la brigade de Dumbéa au 44 87 00.