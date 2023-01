Après-midi jeux de société au sein de la Micro-Folie

Situé au sein du MK2, le lieu de la Micro-Folie a accueilli plusieurs familles depuis ce midi. "On voit des enfants qui ne se connaissent pas en arrivant finir des parties ensemble", se réjouit Laura Goujon, médiatrice culturelle au sein de la structure. L’occasion aussi pour les parents de découvrir de nouveaux jeux avec les plus petits. "Les moins de 10 ans doivent en effet être accompagnés, cela permet souvent de prendre un temps familial et de créer du lien", reprend Laura Goujon.

Le rendez-vous, organisé en partenariat avec Ludik et le Club d’échecs de Dumbéa durant le temps scolaire, est programmé tous les 1er samedis du mois, de midi à 17 heures, pour des jeux en accès libre et gratuit. Le troisième samedi du mois est, quant à lui, être consacré aux dessins et autres travaux manuels.