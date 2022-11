C’est parti pour le premier Salon des collections de Dumbéa

En ce week-end où la belle météo s’ajoute aux réductions dans les magasins, ça n’est pas encore foule au démarrage du premier Salon des collections de Dumbéa. Mais du passage quand même, avec beaucoup d’habitués venus découvrir les seize stands disposés à l’entrée de l’hôtel de ville et dans le salon d’honneur.

Voitures de collection, santons, coquillages… Et beaucoup de beaux objets anciens. De quoi raviver des souvenirs et expliquer des morceaux de passé à ses enfants et petits-enfants.

Jusqu’à dimanche 17 heures

L’idée vient d’un groupe de collectionneurs, tous présents depuis des années au Salon des collectionneurs de Nouméa, notamment l’association philatélique Le Cagou, et qui ont eu envie de décentraliser l’événement, avec l’appui de la mairie. Ce salon a été dénommé "des collections", pour ne pas confondre justement avec celui de Nouméa.

L’entrée à l’événement est gratuite. Le salon est ouvert jusqu’à 18 heures ce samedi et de 8 heures à 17 heures demain dimanche.