Les salariés de Carrefour, en grève pour manifester leur mécontentement

Aux côtés de banderoles appelant à l’arrêt des "copinages" et du "management anti-USTKE", "70 à 80 %" des salariés du centre commercial Carrefour expriment leur mécontentement en faisant grève, depuis ce matin, devant leur lieu de travail. L’objet de leur "ras-le-bol": l’existence, au sein de leur entreprise, de "comportements anti-USTKE", comme "des copinages sur les embauches et les fournisseurs" ainsi que "le bafouage de certains chefs USTKE".

"On dit stop, ça suffit"

"Le dialogue social n’a jamais été rompu. Seulement, on nous écoute mais on ne nous entend pas. Aujourd’hui, on constate que les choses ne changent pas, voire même, s’empirent. Donc là on dit stop, ça suffit", dénonce Marie-Chanelle Mataila, déléguée syndicale de l’USTKE Carrefour.

Le mouvement durera toute la journée. Suite à une réunion qui aura lieu en fin d’après-midi avec l’USTKE, il sera peut-être reconduit demain.