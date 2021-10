Deux cuves et 6 000 litres d’eau offerts aux habitants du squat du Caillou bleu

"C’est une opération du cœur. La solidarité n’est pas un vain mot puisque plusieurs entreprises ont participé", a déclaré Vaimu’a Muliava, membre du gouvernement, qui représentait sur place son homologue Mickaël Forrest, absent pour cause de deuil.

Jean Lefebvre et Sogea ont fourni et posé les deux citernes de 3000 litres, la Calédonienne des eaux a fait don de l’eau apportée par la Sécurité civile, et réalisera les tests de potabilité. La GBNC a par ailleurs donné 400 bouteilles d’eau.

"C’est malheureux qu’en 2021 on n’ait pas l’eau courante"

"On doit s’interroger aujourd’hui. La précarité, l’équité… Ces questions surgissent et deviennent exponentielles pendant les confinements", a estimé Vaimu’a Muliava.

Sosefo Taukolo, président de l’association du squat Tribu de Kun-Jhôo (nouveau nom donné au Caillou bleu), a remercié les donateurs pour ce geste très apprécié, après deux mois de sécheresse. "C’est malheureux qu’en 2021 on n’ait pas l’eau courante", regrette Sosefo Taukolo. Il espère que les discussions avec la Calédonienne des eaux, qui portent notamment sur un "échelonnement de la dette" des habitants, pourront permettre de rétablir le raccordement en fin d’année, avec des compteurs individuels.