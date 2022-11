Le Pacific Reggae Vibes, c’est maintenant et en famille

Certains sont venus de Pouébo ou de Hienghène, d’autres sont de Nouméa, mais ils sont là depuis 11 heures du matin… Cet après-midi, sur la pelouse du centre culturel Tjibaou, les vrais fans de reggae sont clairement en place pour le véritable marathon du reggae proposé dans le cadre du Pacific Reggae Vibes. "Cet événement est organisé par le pays, pour les Calédoniens, on est en famille ici", lance Flamengo, qui organise ce concert pour fêter ses trente ans de carrière. Et effectivement, dans le public, on est beaucoup venu en famille, avec les tout-petits et les anciens.





Tandis que Baobab prend le micro, le public se densifie, car si en début d’après-midi, il était encore timide, il se montre au fur et à mesure que le jour disparaît.





Pour les retardataires, notez qu’il est encore possible d’acheter une place à l’entrée du centre culturel Tjibaou. Les Neg Marrons, amis proches de Flamengo et groupe pour qui leur premier concert en Nouvelle-Calédonie est jusqu’ici le plus "mystique" de leur carrière, fermeront le Pacific Reggae Vibes vers 21h30.